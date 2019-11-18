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18 Kasım 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 12. haftasında Demir Grup ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Tesisleri'nde yaptığı düz koşu ve kondisyon çalışmalarıyla sürdürdü.

İstikbal Mobilya , hafta sonu oynayacağı Demir Grup maçının hazırlıklarına devam etti.

Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik direktör yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan , Alpay Çelebi, salonda çalışan Atila Turan ve Nurettin Korkmaz ile Tunus 'nda yer alan Aymen Abdennour, Romanya Milli Takımı'na giden Silviu Lung ve U17 Takımı'nda bulunan Emre Demir katılmadı.

Kayserispor, Pazar günü saat 14.00'te Sivasspor'u konuk edecek.

  1. 18.11.2019
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