Kayserispor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı düz koşu ve kondisyon çalışmalarıyla sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kadir Has Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi, salonda çalışan Atila Turan ve Nurettin Korkmaz ile Tunus Milli Takımı'nda yer alan Aymen Abdennour, Romanya Milli Takımı'na giden Silviu Lung ve Türkiye U17 Takımı'nda bulunan Emre Demir katılmadı.
Kayserispor, Pazar günü saat 14.00'te Sivasspor'u konuk edecek.
- 18.11.2019
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