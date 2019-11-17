(Görüntülü) Ampute A Milli Takımı Antrenörü Osman Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri (Görüntülü) Ampute A Milli Takımı Antrenörü Osman Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret

(Görüntülü) Ampute A Milli Takımı Antrenörü 'tan Kayserispor'a ziyaret

(Görüntülü) Ampute A Milli Takımı Antrenörü Osman Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret

A Milli Takımı Teknik Direktörü , İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör 'u ziyaret etti. Uygun, "Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim" dedi.

Kayseri'de Anadolu Erciyes Ampute-Şanlıurfa Ampute ile Melikgazi Belediye Ampute, Antalya Ampute maçlarını izlemek için kente gelen A Milli Takımı Teknik Direktörü , Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ni ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı takımın antrenmanını takip eden Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü ile antrenman sahasını gezdi. Futbolcularla tanışan Çakmak daha sonra teknik direktör Bülent Uygun tarafından ağırlandı.


"BENİ İLK TEBRİK EDEN BÜLENT UYGUN"

Ziyarette Demiröran Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Çakmak, " olduktan sonra en büyük destekçilerimden biri Bülent Uygun hocam oldu. Beni tebrik eden ilk isimlerden biri Bülent Uygun'du. Bende her zaman kendisini üst düzey takımlarda görmeyi arzuladığımı söylemiştim. Hocamızın bilgisinden, ilgisinden tecrübesinden yararlandım. Kendisi her zaman beni ekibinde görmek istediğini söyledi. 'Sen bir gazisin, bizim için değersin' dedi. O gün Bülent hocamın sözlerinde çok etkilendim. Bülent Uygun futbol oynarken bir gol sevinci sonrası asker selamı vermesinin anlam ve önemini o gün anlamıştım. Ampute müsabakalarını izlemek için Kayseri'ye geldim. Buraya gelmişken de Bülent hocamı ziyaret etmek istedim. O'nun tecrübesinden yararlanmak için sık sık buraya geleceğim. Bülent Uygun coşkulu bir insan. Tribünler dolu olursa futbol daha keyifli hale gelir. Sivasspor'da ve Katar'da yaptığı gibi Kayserispor'u da zirveye taşıyacağına eminim. Kayserispor camiasından Bülent hocama daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştu.


"OSMAN ÇAKMAK'I EKİBİMDE GÖRMEK İSTERDİM"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Osman Çakmak'ın bir vatan kahramanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ampute A Milli Takımımızın son yıllarda yaşadığı başarıda Osman Çakmak'ın da büyük emeği var. Aynı zamanda vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına mücadele eden bir gazidir. Kendisi bir ayağını vatana hediye etmiş bir gazimizdir. Hiç bir zaman ağlamamış bu ülkeyi seven bir kahramandan bahsediyoruz. Onun nezdinde bütün takım arkadaşlarından Allah razı olsun. Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim. Bundan şeref duyacağımı söylemiştim. Kendisine Ampute A Milli Teknik Direktörlük teklifi geldi. O da bizim açımızdan onur verici bir durum. Kayserispor tesislerine gelerek bize onur ve gurur verdi. Biz kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Osman kardeşimizin gelişmesi için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kayseri halkı olarak onların yanındayız. Onların duacısıyız" dedi.


Kulüp binasındaki makamında Türkiye Ampute Futbol A Çakmak'ı konuk eden Uygun misafirine kendisinin kaleme aldığı "Futbolda Trend Antrenmanlar (Driller) ve Futbola Güncel Bakış" kitabını hediye etti.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

(Görüntülü) Ampute A Milli Takımı Antrenörü Osman Çakmak'tan Kayserispor'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN