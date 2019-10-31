Kayserispor Bülent Uygun’u resmen açıkladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Samet Aybaba’nın istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.
Kayserispor, Samet Aybaba'nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bülent Uygun'u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"
Bülent Uygun, Kayserispor'un bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 21:04
-
Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
-
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Kayserispor Bülent Uygun’u resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.