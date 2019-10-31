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31 Ekim 2019, Perşembe
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’u resmen açıkladı

Kayserispor Bülent Uygun’u resmen açıkladı

İstikbal Mobilya , ’nın istifasının ardından ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

, 'nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"
Bülent Uygun, Kayserispor'un bugün 'nda 'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 21:04
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