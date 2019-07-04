Ziya Alkurt Kayserispor'da - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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'da

'da transfer çalışmaları sürüyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da oynayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu 'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesinde bulunuldu. Sağ kanat oyuncusu olan Ziya Alkurt, geçen sezon Denizlispor'da forma giydiği 28 maçta 10 gole imza attı.

  1. 04.07.2019
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