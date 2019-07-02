Kayserispor Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon 15'inci haftada takımın başına gelen teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hikmet Karamanlı Kayserispor geçtiğimiz sezonu 10'uncu sırada tamamlamıştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Bugün Başkanımız Erol Bedir ile bir araya gelen teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve teknik direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Geçen sezonun 15'inci haftasında sarı-kırmızılı ekibe gelen Karaman, 17'nci sırada aldığı takımla ligi 10'uncu sırada tamamlamıştı.
- 02.07.2019
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