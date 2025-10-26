CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa Shota Arveladze: Puan puandır

Shota Arveladze: Puan puandır

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Shota Arveladze, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 22:41
Shota Arveladze: Puan puandır

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Shota Arveladze, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SHOTA ARVELADZE'NİN AÇIKLAMALARI

"Aslında biraz daha yakın olmak zorundaydık. Bunu istediğim kadar iyi yapamadık. Aralarda koşan oyuncuları daha yakın, özellikle penaltı pozisyonunda ilk golde 3-5 metre ara verdik. Kaliteli oyuncular da araya pas atıyorlar. Orada daha iyi olmalıydık. Kalecimiz bizi maçta tuttu penaltıyla. Çok pozisyona girmedik, 3-4 pozisyon bulduk. Onlar da pozisyon buldu. Zor ama puan puandır!"

