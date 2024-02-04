Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

15'inci dakikada merkezde topla buluşan Aytaç Kara'nın yayın gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

21'inci dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Fall'ın ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

28'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Balkovec'in merkezden kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Furkan Bayır topu kale önüne çevirmek istedi. Kale önüne doğru giden topa Porozo ters vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

36'ncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası çizgisine yakın noktadaki Gökhan Gül'de kaldı. Gökhan'ın ceza sahası çizgisinin hemen içinden yaptığı sert vuruşta top yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Gökhan Gül'ün savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Winck'in arka direğe çevirdiği topa önce savunma dokundu sonra Aytaç vurdu. Aytaç'ın vuruşunda savunmadan seken top Da Costa'da kaldı. Da Costa pasını yanındaki Fall'a aktardı. Fall'ın yakın mesafeden şutunda top ağlara gitti: 2-1.

83'üncü dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önündeki Richard'ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada sağ kanattan çizgiye inen Eduardo'nun ceza sahasına çevirdiği top Fer'e geldi. Fer'in yakın mesafeden vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+6'ncı dakikada sol kanattaki Balkovec'in arka direğe ortasında Sisto'nun kafa vuruşunu kaleci Ali Emre kornere çeldi.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.