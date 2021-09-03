Haberler Kasımpaşa SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Faslı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 14:03 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 14:14
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Faslı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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