Paşa’da mutlu son

Kasımpaşa, 5 haftalık galibiyet serisini dün akşam bitirirken üstelik bunu ligin favori ekibi Beşiktaş'a karşı başardı. Mücadeleye hızlıyı başlayan lacivertbeyazlı takım, ilk düdükten itibaren rakibine baskı kurup gol aradı. 19. dakikada Aytaç Kara'nın mükemmel golüyle öne geçen Kasımpaşa, soyunma odasına gidene kadar oyunu kontrol etmeyi başardı. Ev sahibi takım, ikinci devrede ise daha temkinli futbol oynamayı tercih etti.



YİNE BİR İSTANBUL TAKIMINI YENDİ



Skoru korumak için ikinci 45'i daha çok kendi sahasında kabul eden Kasımpaşa, kontrataklardan gol bulmaya çalıştı. Bu sırada Beşiktaş'ın hücumlarını da çok iyi şekilde bertaraf etti. Süper Lig'de son galibiyetini 20 Şubat'ta oynanan yine bir İstanbul derbisinde Karagümrük'ten alan lacivert- beyazlılar, böylece 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa bu sürede Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne yenilip Antalya ve Konya ile berabere kalmıştı.



ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI



Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ertuğrul "Bir dönüş yapmamız gerekiyordu. Haftalardır galip gelemiyorduk. İyi oynuyorduk ama lider Beşiktaş'a karşı iyi oyun ve çok iyi mücadeleyle galibiyet aldık. Oyuncular ve camia alarak bu 3 puana ihtiyacımız vardı" diye konuştu.



EN ÖNEMLİ MAÇIMIZDI



Kasımpaşa'nın bir başka oyuncusu Oussama Haddadi de kazanılan 3 puanını önemine vurgu yaptı. Tecrübelifutbolcu, "Bizim için sezonun en önemli maçıydı. Ligde aşağılara doğru gittik, tehlikeli bölgeye indik. Bu nedenle bu 3 puan çok önemliydi. Umarım devam edebiliriz" ifadelerini kullandı