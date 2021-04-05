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Paşa’da mutlu son

Lacivert-beyazlılar, ’nın müthiş golüyle galip geldi. ’a 8 hafta sonra mağlubiyeti tattıran , düşme hattından da uzaklaştı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:48 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Paşa’da mutlu son

, 5 haftalık galibiyet serisini dün akşam bitirirken üstelik bunu ligin favori ekibi 'a karşı başardı. Mücadeleye hızlıyı başlayan lacivertbeyazlı takım, ilk düdükten itibaren rakibine baskı kurup gol aradı. 19. dakikada 'nın mükemmel golüyle öne geçen Kasımpaşa, soyunma odasına gidene kadar oyunu kontrol etmeyi başardı. Ev sahibi takım, ikinci devrede ise daha temkinli futbol oynamayı tercih etti.

YİNE BİR İSTANBUL TAKIMINI YENDİ

Skoru korumak için ikinci 45'i daha çok kendi sahasında kabul eden Kasımpaşa, kontrataklardan gol bulmaya çalıştı. Bu sırada Beşiktaş'ın hücumlarını da çok iyi şekilde bertaraf etti. 'de son galibiyetini 20 Şubat'ta oynanan yine bir İstanbul derbisinde 'ten alan lacivert- beyazlılar, böylece 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa bu sürede , ve 'ne yenilip ve ile berabere kalmıştı.

ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

Kasımpaşa'nın kalecisi çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ertuğrul "Bir dönüş yapmamız gerekiyordu. Haftalardır galip gelemiyorduk. İyi oynuyorduk ama lider Beşiktaş'a karşı iyi oyun ve çok iyi mücadeleyle galibiyet aldık. Oyuncular ve camia alarak bu 3 puana ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ MAÇIMIZDI

Kasımpaşa'nın bir başka oyuncusu de kazanılan 3 puanını önemine vurgu yaptı. Tecrübelifutbolcu, "Bizim için sezonun en önemli maçıydı. Ligde aşağılara doğru gittik, tehlikeli bölgeye indik. Bu nedenle bu 3 puan çok önemliydi. Umarım devam edebiliriz" ifadelerini kullandı

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