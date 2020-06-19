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19 Haziran 2020, Cuma
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Konsantrasyon uyarısı

Konsantrasyon uyarısı

deplasmanındandan 3 puanla dönüp, ligde son 4 maçta 10 puan toplayan K.Paşa, F.Bahçe'yi de gözüne kestirdi.

deplasmanındandan 3 puanla dönüp, ligde son 4 maçta 10 puan toplayan K.Paşa, F.Bahçe'yi de gözüne kestirdi. Teknik direktör , "F.Bahçe'nin maçı bize çok net bazı görüntüler verdi. 90 dakika konsantre oynamalıyız. Kalan 7 hafta bizim için çok önemli. Ciddiyetimizi bozmadan devam etmeliyiz" dedi.
  1. 19.6.2020
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