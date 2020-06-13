Tek eksik Pavelka - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Tek eksik Pavelka

Tek eksik Pavelka

Tek eksik Pavelka

, Yeni deplasmanına olmadan gidiyor. Takımda sakat olan Çekyalı dışında eksik yok.

, Yeni deplasmanına olmadan gidiyor. Takımda sakat olan Çekyalı dışında eksik yok. Ara öncesi son 4 maçta 10 puan toplayan lacivert- beyazlılar, bu grafiğini sürdürmek amacında.
  1. 13.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tek eksik Pavelka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA