Ricardo Quaresma için flaş itiraf! Yıllar sonra....

Ricardo Quaresma için flaş sözler... Bir dönem ülkemizde Konyaspor forması terleten ve şu sıralar Leeds United'da kariyerine devam eden İskoç sol bek Barry Douglas, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi.

"ROBERTO CARLOS İDOLÜM"

Uzun dönem Real Madrid'de forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan ve ülkemizde Sivasspor'u da çalıştıran Roberto Carlos ile ilgili koşuan Douglas, kendisine sorulan, "Küçükken bir futbol kahramanınız/ikonunuz var mıydı?" sorusuna, "Roberto Carlos ve Paul Gascoigne diyebilirim. Roberto Carlos kesinlikle benim idolüm. Fransa'ya karşı attığı serbest vuruşu her seferinde yapmaya çalışıyorum ve her seferinde köşe bayrağını vurduğumu hatırlıyorum. Glasgow'un güney tarafında büyüdüm, bu yüzden ham Rangers, hem de Celtic ile büyüdüm. Ailem ağırlıklı olarak Rangers hayranı. Gazza ve Laudrup, ozamanlar süper starlardı." dedi.

QUARESMA İTİRAFI!

Öte yandan Douglas, kendisine yöneltilen, "Karşılaştığın en iyi oyuncu kim?" sorusuna, "Bireysel olarak Ricardo Qauresma, bir kabus gibiydi! Her iki ayağını da kullanabiliyor, içi ya da dışı, onun için bir önemi yoktu. Onu tutmak neredeyse imkansızdı." dedi.

DOUGLAS KİMDİR?

2015-16 sezonunda 200 bin euro bedelle Polonya temsilcisi Lech Poznan'dan Konyaspor'a transfer olan Douglas, burada gösterdiği başarılı performansla İngiliz ekibi Wolverhampton'un dikkatini çekmiş ve 1 milyon euro bedelle 2017-18 sezonunda transfer olmuştu. Douglas, 2018-19 sezonunda ise 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Leeds United'a geçti.