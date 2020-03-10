Ligden düşme niyetinde değiliz - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Ligden düşme niyetinde değiliz

Ligden düşme niyetinde değiliz

Ligden düşme niyetinde değiliz

’yi 5-1 yenerek 6 puanlık bir maçı kazanan K.Paşa’da moraller yerinde.

'yi 5-1 yenerek 6 puanlık bir maçı kazanan K.Paşa'da moraller yerinde. Başkan Vekili , "Üç haftadır iyi gidiyoruz. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. tutunmak için ciddi mücadele veriyoruz. Düşme niyetinde değiliz" diye umut dağıttı.
  1. 10.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ligden düşme niyetinde değiliz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN