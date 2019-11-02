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02 Kasım 2019, Cumartesi
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maçına hazır

Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçına hazır

ekibi , 'in 10. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

, müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.

Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın 16.30'da başlayacak.

  1. 02.11.2019
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