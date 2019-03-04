Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
04 Mart 2019, Pazartesi
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hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Teknik Direktörü , maçının devre arasında rahatsızlandığı için kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu sebeple için Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ikinci yarısı geç başladı.

'nın ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.

DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Mustafa Denizli, sağlık durumu ile ilgili TRT Spor'a konuştu: "İkinci golden sonra doktorumuz ufak bir sinirlenme gördü ve tansiyonumu ölçmek istedi. Tansiyonum da yüksek çıktı ama ben her maça yüksek tansiyonla çıkıyorum zaten. Tedbir amaçlı ısrar edince geri çeviremedim. Her şey yolunda."

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 22:26
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