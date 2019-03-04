Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandığı için kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu sebeple için Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ikinci yarısı geç başladı.
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.
DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Mustafa Denizli, sağlık durumu ile ilgili TRT Spor'a konuştu: "İkinci golden sonra doktorumuz ufak bir sinirlenme gördü ve tansiyonumu ölçmek istedi. Tansiyonum da yüksek çıktı ama ben her maça yüksek tansiyonla çıkıyorum zaten. Tedbir amaçlı ısrar edince geri çeviremedim. Her şey yolunda."
- 04.03.2019
- Güncelleme: 04.03.2019 22:26
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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