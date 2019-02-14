Kasımpaşa Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
14 Şubat 2019, Perşembe
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.

Tedavisine devam edilen Çek oyuncu David Pavelka'nın bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi. Hafif sakatlık geçiren kaleci Eray Birniçan'ın ise idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 14.2.2019 18:48
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