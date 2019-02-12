Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Josue Sa ile David Pavelka'nın katılmadığı belirtildi.
Tedavisine devam edilen Loret Sadiku'nun ise bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 12.2.2019 19:46
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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