Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

, 'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Josue Sa ile David Pavelka'nın katılmadığı belirtildi.

Tedavisine devam edilen Loret Sadiku'nun ise bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 12.2.2019 19:46
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