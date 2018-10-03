Mustafa Denizli hedefini açıkladı! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    hedefini açıkladı!

    Mustafa Denizli hedefini açıkladı!

    'da 'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen , basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

    'da 'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen , basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. İşte Denizli'nin açıklamalarından satır başları:

    Kasımpaşa ile buluşmam gecikmiş bir buluşma. Daha önce bir teklif olmuştu ancak o günkü şartlar bu birlikteliği yaşamak için müsait değildi.

    Bazen kazandık, bazen kaybettik. Futbolun doğasında olan her şeyi en üst düzeyde yaşadım. Son derece heyecanlıyım. İlk sınavımız benim için çok özel bir kulüp olan ile. Göztepe Türkiye için için çok değerli bir takım.

    Böyle değerli bir rakiple başlamak hepimiz için önemli. İnşallah maçı izleyenler güzel bir doksan dakikaya tanıklık ederler. Kısa sürede neler yapabiliriz, daha sonra da uzun vadeli hedeflerimiz için çalışmaları başlatacağız.

    Zaman içerisinde camiada yetişen genç futbolculara da mümkün olduğunca fırsat tanıyacağım.

    İzleyenlerin ve içeride mücadele edenlerin keyif alacağı bir takım yaratmak istiyorum. Yeni bir takım ortaya koymaya çalışacağız. Sezon sonunda inşallah hedeflerimize varırız. Önümüzdeki sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmek isteriz.

    Ligin 5'te 1'lik sürecini geride bıraktık. Liderin 3 puan gerisindeyiz. Hedefimiz Avrupa. Hedefe varmak isteyen felsefeye sahipseniz, buna inanan bir kadro varsa bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz.
    1. 3.10.2018 13:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Denizli hedefini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN