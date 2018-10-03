Mustafa Denizli hedefini açıkladı!
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mustafa Denizli, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
Kasımpaşa ile buluşmam gecikmiş bir buluşma. Daha önce bir teklif olmuştu ancak o günkü şartlar bu birlikteliği yaşamak için müsait değildi.
Bazen kazandık, bazen kaybettik. Futbolun doğasında olan her şeyi en üst düzeyde yaşadım. Son derece heyecanlıyım. İlk sınavımız benim için çok özel bir kulüp olan Göztepe ile. Göztepe Türkiye için İzmir için çok değerli bir takım.
Böyle değerli bir rakiple başlamak hepimiz için önemli. İnşallah maçı izleyenler güzel bir doksan dakikaya tanıklık ederler. Kısa sürede neler yapabiliriz, daha sonra da uzun vadeli hedeflerimiz için çalışmaları başlatacağız.
Zaman içerisinde camiada yetişen genç futbolculara da mümkün olduğunca fırsat tanıyacağım.
İzleyenlerin ve içeride mücadele edenlerin keyif alacağı bir takım yaratmak istiyorum. Yeni bir takım ortaya koymaya çalışacağız. Sezon sonunda inşallah hedeflerimize varırız. Önümüzdeki sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmek isteriz.
Ligin 5'te 1'lik sürecini geride bıraktık. Liderin 3 puan gerisindeyiz. Hedefimiz Avrupa. Hedefe varmak isteyen felsefeye sahipseniz, buna inanan bir kadro varsa bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz.
- 3.10.2018 13:51
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 18
Yorum
ubeyis inaşşlah bir fenerbahçeli olarak gerçekdende cok isterim yılmaz hoca hayalimdi
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Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi
Toplam 1
Yorum
Nazan Galatasarayliyim ama ölüyorum sana.
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 3
Yorum
Atilla Turan Adam dolandırıcı sahtekar sağlam transferi yok takıma ta fabian transferinde kapının önüne konulmalıydı muhtemelen komisyon alıyor karşıdan
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