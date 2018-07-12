Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da hazırlıkları

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'da <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları

    Futbol Takımı, hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptığı kaydedildi.

    Salonda yapılan idmanda oyuncuların, istasyon çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Lacivert-beyazlı ekip, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

    1. 12.7.2018 11:30
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