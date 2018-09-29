Karabükspor'a puan silme cezası
Spor Toto 1. Ligi’nde 1 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor’a 3 puan silme cezası geldi.
- 29.9.2018 14:30
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Toplam 5
Yorum
metinn2 bunlar nasil tv spor yorumcualri anlamak zoor yok efendim parmak ucu ile cekmis yok dokunma yapmsi ama o kadarda dokunulurmus yuuuuh
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