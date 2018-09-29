Karabükspor'a puan silme cezası – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Karabükspor'a puan silme cezası

    Karabükspor'a puan silme cezası

    1. Ligi’nde 1 puanla son sırada bulunan ’a 3 puan silme cezası geldi.

    resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " () Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; 1. Lig'den , TFF 2. Lig'den ve Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi" denildi.
    1. 29.9.2018 14:30
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