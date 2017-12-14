Okerman, geçen hafta deplasmandaki Galatasaray maçında Letonyalı Aija Putnina'nın burnunun kırıldığını, muhtemelen Fenerbahçe maçında görev alamayacağını ifade etti.

Takımın genel durumundan memnun olduğunu dile getiren Okerman, "Oyuncularımın performansından mutluyum. Ne zaman bir eksiklik yaşasak, diğer oyuncular o eksikliği kapatacak şekilde müthiş performans sergiledi. İnşallah öyle bir gün yaşarız." dedi.

Fenerbahçe maçında galip gelmeyi hedeflediklerine işaret eden Okerman, "Fenerbahçe, kalitesi belli, iyi bir takım. Biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. İç sahada belli bir süredir maç kazanamama şanssızlığını kırmak ve Fenerbahçe'yi buradan eli boş göndermek istiyoruz. Bu ligdeki her takımı yenebilecek güçteyiz." diye konuştu.

Okerman, Fenerbahçe maçında da taraftarların takıma destek vermesini istedi.

Öte yandan, Canik Belediyespor, Hasan Doğan Spor Salonu'nda Okerman yönetiminde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.