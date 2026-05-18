Muğla’da minik judocular şampiyonluk için minderde!

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan etmesinin ardından kentte spor yatırımları ve organizasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler Judo İl Birinciliği müsabakalarında, Muğla genelinden gelen genç sporcular il şampiyonu olabilmek için mindere çıktı. "Türkiye'nin gücü gençlik, gençliğin gücü spor" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyon, gençlerin spora erişimini artırmayı ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kıran kırana geçen müsabakalarda sporcuların performansı izleyicilerden tam not alırken, turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edildi. Organizasyon komitesi, Vali Akbıyık'ın vizyonuyla Muğla'da spora ve gençliğe yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Turnuva, dereceye giren küçük sporculara madalyalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.