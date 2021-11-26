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‘Spor yapmayan kalmayacak’

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği, 'İlk Göz Ağrım Projesi'ne devam ediyor. İlk olarak memleketi Ağrı'da yüzlerce ev kadını ve öğrenciye spor salonlarında kurslar veren Şamiloğlu ve ekibi, Anadolu turunu sürdürecek. Farklı şehirlerde eğitimler verecek olan Şamiloğlu, "Spor yapmayan kalmayacak. Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle ulaşabildiğimiz her yerde olacağız. Ev kadınlarımız, öğrencilere kurslar vereceğiz. Bu kurslar sonunda belge alanların meslek edinmelerini de sağlayacağız" diye konuştu.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
‘Spor yapmayan kalmayacak’

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği, 'İlk Göz Ağrım Projesi'ne devam ediyor. İlk olarak memleketi Ağrı'da yüzlerce ev kadını ve öğrenciye spor salonlarında kurslar veren Şamiloğlu ve ekibi, Anadolu turunu sürdürecek. Farklı şehirlerde eğitimler verecek olan Şamiloğlu, "Spor yapmayan kalmayacak. Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle ulaşabildiğimiz her yerde olacağız. Ev kadınlarımız, öğrencilere kurslar vereceğiz. Bu kurslar sonunda belge alanların meslek edinmelerini de sağlayacağız" diye konuştu.

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