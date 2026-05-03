CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI YAYIN | Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

CANLI YAYIN | Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Serie A’da 64 puanla 4. sırada yer alan Juventus, 35. hafta mücadelesinde 19 puanla 19. sırada bulunan Hellas Verona ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Milan deplasmanından golsüz beraberlikle dönen ev sahibi, sahasında hata yapmayarak ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedeflerken; düşme hattının 10 puan gerisinde kalan konuk ekip Verona için bu maç, ligdeki kaderini belirleyecek bir son şans niteliği taşıyor. Peki, Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:39
CANLI YAYIN | Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Juventus-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun final virajına girilirken Allianz Stadyumu, iki farklı kutbun mücadelesine sahne oluyor. Ev sahibi Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisiyle Şampiyonlar Ligi hedefine her zamankinden daha yakın. Konuk ekip tarafında ise hüzünlü bir bekleyiş hakim. 34 maç sonunda topladığı 19 puanla küme düşme hattının derinliklerinde kalan Hellas Verona, ligde kalma umutlarını korumak için Juventus deplasmanında kazanmak zorunda. İşte Juventus-Hellas Verona maçının detayları!

Juventus-Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Juventus-Hellas Verona randevusu 3 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

Juventus-Hellas Verona MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Hellas Verona maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından dikkat çeken yorum! "Derbi rehaveti"
G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Gülistan Doku dosyasına bakanlar susturuldu mu? Tunceli'de Susurluk'u anımsatan şaibeli kaza | Eski savcıların göremediği deliller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28