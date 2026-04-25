Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Parma-Pisa CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma-Pisa CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 39 puanla 14. sırada yer alan Parma, 18 puanla son sırada bulunan Pisa’yı ağırlıyor. Son haftalarda topladığı puanlarla düşme korkusunu üzerinden atan Parma, taraftarı önünde kazanarak sezonu daha üst basamaklarda bitirme peşinde. Konuk ekip Pisa ise ligde kalma mücadelesinde havlu atmamak adına bu zorlu deplasmandan mutlaka üç puanla dönmek zorunda. Peki, Parma - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:21
Parma-Pisa CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun son haftalarına girilirken Parma, Stadio Ennio Tardini'de prestij mücadelesine çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Udinese deplasmanından aldığı 1-0'lık galibiyetle moral bulan ev sahibi, hücumda Mateo Pellegrino ve orta sahada Hans Nicolussi Caviglia'nın liderliğinde galibiyete yakın taraf. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. 33 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 18 puanla ligin dibine demir atan Toskana ekibi, geçtiğimiz hafta Genoa karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle ağır bir yara aldı. İşte Parma-Pisa maçının detayları!

Parma-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 34. haftası kapsamındaki Parma-Pisa maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Parma-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Parma-Pisa mücadelesi, TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Parma-Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino

Pisa: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojolt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo

G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 09:15
Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı ayrıntıları! Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı ayrıntıları! 09:13
G.Saray'dan Ugarte operasyonu! G.Saray'dan Ugarte operasyonu! 09:05
Vanspor FK-İstanbulspor maç bilgileri! Vanspor FK-İstanbulspor maç bilgileri! 09:05
Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı detayları! Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı detayları! 08:56
Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 08:47
Daha Eski
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 08:29
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:19
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 00:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı 00:55