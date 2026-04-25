Parma-Pisa CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun son haftalarına girilirken Parma, Stadio Ennio Tardini'de prestij mücadelesine çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Udinese deplasmanından aldığı 1-0'lık galibiyetle moral bulan ev sahibi, hücumda Mateo Pellegrino ve orta sahada Hans Nicolussi Caviglia'nın liderliğinde galibiyete yakın taraf. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. 33 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 18 puanla ligin dibine demir atan Toskana ekibi, geçtiğimiz hafta Genoa karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle ağır bir yara aldı. İşte Parma-Pisa maçının detayları!

Parma-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 34. haftası kapsamındaki Parma-Pisa maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Parma-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Parma-Pisa mücadelesi, TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Parma-Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino

Pisa: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojolt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo