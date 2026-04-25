Haberler İtalya Serie A CANLI YAYIN İZLE | Bologna-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 48 puanla 8. sırada yer alan Bologna, 58 puanla 6. basamakta bulunan Roma’yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Juventus deplasmanından mağlubiyetle dönen Bologna, taraftarı önünde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Roma ise Atalanta ile berabere kaldığı maçın ardından zirve takibini sürdürmek ve Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırmak niyetinde. İki ekip arasında Mart ayında oynanan Avrupa Ligi eşleşmesinde gülen taraf Bologna olmuştu; Roma şimdi rövanşı ligde alma peşinde. Peki, Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:21
Bologna-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun en kritik virajlarından biri olan 34. haftada Bologna, sahasındaki müthiş atmosferi avantaja çevirmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı büyük maçlarda dişli bir rakip olduğunu kanıtlayan ev sahibi, Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe gibi hücum silahlarıyla Roma savunmasını zorlamaya çalışacak. Ziyaretçi ekip AS Roma ise ligin son 10 maçında 9 gol atan formda yıldızı Donyell Malen önderliğinde Bolonya deplasmanına çıkıyor. Roma'da milli oyuncumuz Zeki Çelik'in de ilk 11'de başlaması beklenirken, orta sahada Bryan Cristante'nin liderliği oyunun kontrolü açısından kilit rol oynayacak. İşte Bologna-Roma maçının detayları!

Bologna-Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 34. haftası kapsamındaki Bologna-Roma maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Bologna-Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Bologna-Roma mücadelesi, SSport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bologna-Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soule, Pisilli; Malen

G.Saray'dan Ugarte operasyonu!
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 09:15
Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı ayrıntıları! Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı ayrıntıları! 09:13
G.Saray'dan Ugarte operasyonu! G.Saray'dan Ugarte operasyonu! 09:05
Vanspor FK-İstanbulspor maç bilgileri! Vanspor FK-İstanbulspor maç bilgileri! 09:05
Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı detayları! Serik Spor-Atakaş Hatayspor maçı detayları! 08:56
Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 08:47
Daha Eski
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 08:29
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:19
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 00:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı 00:55