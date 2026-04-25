CANLI YAYIN İZLE | Bologna-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da sezonun en kritik virajlarından biri olan 34. haftada Bologna, sahasındaki müthiş atmosferi avantaja çevirmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı büyük maçlarda dişli bir rakip olduğunu kanıtlayan ev sahibi, Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe gibi hücum silahlarıyla Roma savunmasını zorlamaya çalışacak. Ziyaretçi ekip AS Roma ise ligin son 10 maçında 9 gol atan formda yıldızı Donyell Malen önderliğinde Bolonya deplasmanına çıkıyor. Roma'da milli oyuncumuz Zeki Çelik'in de ilk 11'de başlaması beklenirken, orta sahada Bryan Cristante'nin liderliği oyunun kontrolü açısından kilit rol oynayacak. İşte Bologna-Roma maçının detayları!

Bologna-Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 34. haftası kapsamındaki Bologna-Roma maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Bologna-Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Bologna-Roma mücadelesi, SSport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bologna-Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soule, Pisilli; Malen