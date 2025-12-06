CANLI SKOR ANA SAYFA
Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A’nın heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Sassuolo-Fiorentina maçı 6 Aralık 2025’te oynanacak. Sassuolo, 17 puanla ligde 10. sırada yer alırken, Fiorentina 6 puanla 19. sırada bulunuyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:36
Sassuolo-Fiorentina maçını canlı takip etmek için TIKLA!

İtalya Serie A'nın önemli maçlarından biri, 6 Aralık 2025'te Sassuolo ile Fiorentina arasında oynanacak. Sassuolo, topladığı 17 puanla ligde 10. sırada yer alırken, Fiorentina 6 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu durum, maçın her iki takım açısından da kritik bir mücadele olacağını gösteriyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, özellikle yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı konularında araştırma yapıyor. "Sassuolo-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça gündeme geliyor. Sassuolo-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri...

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Sassuolo-Fiorentina maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

SERIE A SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Fiorentina maçı, saat 17:00'de başlayacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - FIORENTINA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

"İğne ipliğinden fil geçirdi"
F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı...
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Buruk'tan penaltı isyanı!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Anasayfa
