Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Como karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Marco Baroni'nin öğrencileri, 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen Cesc Fabregas yönetimindeki Como ise 18 puanla 7. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Torino-Como maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 12:06
Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan, Torino ile Como arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Marco Baroni yönetimindeki Torino, sahasında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırarak yükselişini sürdürmek istiyor. 14 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Como ise Cesc Fabregas önderliğinde formunu devam ettirmenin peşinde. 18 puanla 7. basamakta yer alan Lombardiya temsilcisi, zorlu Torino deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki, Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanacak Torino-Como maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TORINO-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Como maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Morata

Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber!
Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler...
İspanyollar şaştı kaldı! Marco Asensio yorumu: “Alışılmadık…”
Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralı'ya gidecek! Gündem: YPG | Ses-görüntü kaydı olacak mı?
Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..."
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
