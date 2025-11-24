Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan, Torino ile Como arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Marco Baroni yönetimindeki Torino, sahasında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırarak yükselişini sürdürmek istiyor. 14 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Como ise Cesc Fabregas önderliğinde formunu devam ettirmenin peşinde. 18 puanla 7. basamakta yer alan Lombardiya temsilcisi, zorlu Torino deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki, Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanacak Torino-Como maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TORINO-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Como maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Morata