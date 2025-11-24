Sassuolo-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan, Sassuolo ile Pisa arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Fabio Grosso yönetimindeki Sassuolo, sahasında 3 puan alarak puanını 16'ya çıkarıp üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Pisa ise Alberto Gilardino yönetiminde namağlup serisini sürdürme peşinde. 9 puanla 17. sırada yer alan Toskana temsilcisi, Sassuolo karşısında sürpriz yaparak kritik haftada puan veya puanlar kazanmanın hesaplarını yapıyor.

SASSUOLO-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanacak Sassuolo-Pisa maçı 24 Kasım Pazartesi günü 22.45'te başlayacak.

SASSUOLO-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Pisa maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.