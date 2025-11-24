CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Sassuolo ile Pisa karşı karşıya gelecek. Fabio Grosso yönetiminde 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan ev sahibi takım, 16 puanla 9. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda namağlup serisini sürdürmeyi hedefleyen Alberto Gilardino ve ekibi, 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Kritik maçta hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Sassuolo-Pisa maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sassuolo-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 13:30
Sassuolo-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan, Sassuolo ile Pisa arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Fabio Grosso yönetimindeki Sassuolo, sahasında 3 puan alarak puanını 16'ya çıkarıp üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Pisa ise Alberto Gilardino yönetiminde namağlup serisini sürdürme peşinde. 9 puanla 17. sırada yer alan Toskana temsilcisi, Sassuolo karşısında sürpriz yaparak kritik haftada puan veya puanlar kazanmanın hesaplarını yapıyor.

SASSUOLO-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanacak Sassuolo-Pisa maçı 24 Kasım Pazartesi günü 22.45'te başlayacak.

SASSUOLO-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Pisa maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

