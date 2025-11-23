Milano derbisinde zafer Milan’ın! Hakan Çalhanoğlu penaltıyı kaçırdı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında dünyanın en büyük rekabetlerinden biri sahne aldı. Derby della Madonnina'da Inter ile Milan, Guiseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Müsabakayı Massimiliano Allegri'nin öğrencileri 1-0 kazanarak büyük bir deplasman zaferine imza attı.

PULISIC SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarısı dengeli ve temposu düşük geçen mücadelede iki takım da kontrollü bir oyun tercih etti. 0-0 sona eren devrenin ardından ikinci yarıya daha istekli başlayan Milan, 54. dakikada aradığı golü buldu.

Alexis Saelemaekers'in ceza sahasına girerek çektiği sert şutu kaleci Sommer güçlükle çeldi. Dönen topu iyi takip eden Christian Pulisic, düzgün vuruşla ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

INTER PENALTI KAZANDI, HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇIRDI

73. dakikada Inter, Pavlovic'in Marcus Thuram'a yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, kaleci Maignan'ı geçemedi ve fırsatı değerlendiremedi.

Bu kaçan penaltıyla birlikte Çalhanoğlu, İtalya kariyerinde ikinci kez bir penaltı vuruşundan sonuç alamamış oldu.

Hakan, 78. dakikada oyundan alınarak yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

MILAN'IN DERBİ SERİSİ SÜRÜYOR

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, ezeli rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete ulaştı. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, Inter'e karşı oynadıkları son 6 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi (4 galibiyet – 2 beraberlik).

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu kritik galibiyetle Milan puanını 25'e yükseltti. Inter ise 24 puanda kaldı.

Serie A'nın 13. haftasında Inter, Pisa deplasmanına gidecek. Milan ise San Siro'da Lazio'yu konuk edecek.