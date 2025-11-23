CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Cremonese - Roma maçı detayları: Hangi kanalda ve saat kaçta?

Cremonese - Roma maçı detayları: Hangi kanalda ve saat kaçta?

Cremonese, Serie A'nın 12. haftasında Roma'yı konuk edecek. Milli araya girmeden önce Juventus ve Pisa karşısında üst üste mağlubiyetler alan Davide Nicola'nın öğrencileri, rakibi karşısında sürpriz arayacak. Roma ise sezon balından bu yana gösterdiği başarılı performansla zirveye tırmanmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak eden futbolseverler için Cremonese-Roma maçı detayları haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:52
Cremonese - Roma maçı detayları: Hangi kanalda ve saat kaçta?

Cremonese - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında nefes kesen şampiyonluk yarışı kızıştı. Milli arada güç depolayan takımlardan Cremonese, Roma'yı konuk edecek. Giovanni Zini'de oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip sürpriz, Roma ise zirve peşinde koşacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CREMONESE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremonese - Roma maçı, 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Giovanni Zini'deki heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

CREMONESE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cremonese - Roma maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

