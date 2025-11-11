Atalanta’nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A ekibi Atalanta, teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino'nun getirildiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Atalanta BC'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birinci Takım'ın teknik direktörlüğü görevi, 41 yaşındaki Raffaele Palladino'ya emanet edilmiştir. Monza U15 ve Primavera takımlarında başladığı teknik direktörlük kariyerinde, profesyonel düzeyde toplam 126 maça çıkan Palladino, bunların 73'ünü Monza, 53'ünü ise Fiorentina'nın başında yönetti. Fiorentina'yı geçtiğimiz sezon Serie A'da 65 puanla 6. sıraya taşırken, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkardı."

YARDIMCI EKİP BELLİ OLDU

Atalanta ayrıca Palladino'nun teknik ekibini de duyurdu. Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüzle birlikte Stefano Citterio (yardımcı antrenör), Federico Peluso (teknik asistan), Fabio Corabi (kondisyoner), Nicola Riva (yardımcı kondisyoner), Andrea Ramponi (maç analisti) ve Mattia Casella (maç analisti) görev alacak." ifadeleri kullanıldı.

Palladino'nun daha önceki dönemlerden birlikte çalıştığı isimler de ekibe dahil edildi: Cristian Raimondi (teknik asistan), Marco Savorani (kaleci antrenörü), Sabino Oliva (yardımcı kaleci antrenörü), Marcello Iaia (performans analisti), Stefano Brambilla (maç analisti) ve Andrea Vigni (yardımcı kondisyoner).