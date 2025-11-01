Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! Spalletti’nin ilk maçında kadroda yok

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Juventus'ta yeni bir dönem başlıyor. Igor Tudor ile yollarını ayıran Torino devi, takımın başına deneyimli teknik adam Luciano Spalletti'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, bu akşam Serie A'da oynanacak Cremonese maçıyla Juventus'un başında ilk kez sahaya çıkacak.

Ancak Siyah-Beyazlı ekipte milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Kenan Yıldız dizindeki problem nedeniyle tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna dahil edilmedi.

20 yaşındaki yıldız oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı, ancak sağlık ekibinin riske girmemek adına genç oyuncuyu dinlendirme kararı aldığı belirtildi.

Kenan'ın, Juventus'un önümüzdeki hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting karşılaşmasıyla birlikte yeniden kadroya dönmesi bekleniyor.