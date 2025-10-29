CANLI SKOR ANA SAYFA
Roma-Parma maçı canlı izle | Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Parma maçı canlı izle | Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Parma karşı karşıya gelecek. Gasperini yönetiminde sezona etkili başlayan Roma, son 5 lig maçının 4'ünü kazanmayı bildi. İç saha oynanacak maçta puanını 21'e çıkartmayı hedefleyen Roma, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. 7 puanla 15. sırada bulunan Parma ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Futbolseverler, "Roma-Parma maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:37
Roma-Parma maçı canlı izle | Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma, sahasında Parma'yı konuk edecek. Gasperini yönetiminde sezona oldukça formda başlayan başkent ekibi, son 5 lig maçında aldığı 4 galibiyetle dikkat çekiyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Roma, bu mücadeleden 3 puan çıkararak puanını 21'e yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Parma ise sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. 7 puanla 15. sırada yer alan sarı-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak çıkış yakalamanın peşinde. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Parma maçı

ROMA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Roma-Parma maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Roma-Parma maçı ne zaman, saat kaçta

ROMA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Parma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Roma-Parma maçı hangi kanalda

ROMA-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Tsimikas, Kone, Cristante, Wesley, El Aynaoui, Bailey, Dybala

Parma: Suzuki, Del Prato, Circati, Valenti, Bernabe, Estevez, Keita, Ordonez, Britschgi, Pellegrino, Cutrone

