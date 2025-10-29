CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Juventus 3-1 Udinese | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Juventus 3-1 Udinese | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus, sahasında Udinese'i 3-1 mağlup etti. İşte mücadelenin detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 22:55
Juventus 3-1 Udinese | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 9. hafta müsabakaları ile devam etti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Juventus, sahasında ağırladığı Udinese'i 3-1 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı gole çeviren Dusan Vlahovic, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekip, 45+1'de Nicolo Zaniolo ile beraberliği yakaladı ve devre arasına 1-1'lik eşitlik ile gidildi.

İkinci yarıda Federico Gatti, dakika 67'de attığı gol ile Juventus'u 2-1 öne geçirdi.

Kenan Yıldız'ın 90+6'da kullandığı penaltıyı gole çevirmesi ile birlikte skor belirlendi ve Juve, sahasında 3-1 galip geldi.

