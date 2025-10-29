Juventus 3-1 Udinese | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'da heyecan 9. hafta müsabakaları ile devam etti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Juventus, sahasında ağırladığı Udinese'i 3-1 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı gole çeviren Dusan Vlahovic, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekip, 45+1'de Nicolo Zaniolo ile beraberliği yakaladı ve devre arasına 1-1'lik eşitlik ile gidildi.

İkinci yarıda Federico Gatti, dakika 67'de attığı gol ile Juventus'u 2-1 öne geçirdi.

Kenan Yıldız'ın 90+6'da kullandığı penaltıyı gole çevirmesi ile birlikte skor belirlendi ve Juve, sahasında 3-1 galip geldi.