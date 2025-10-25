CANLI SKOR ANA SAYFA
Napoli 3-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

Napoli 3-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

Serie A'nın 8. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Napoli'ye 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 21:09
Napoli 3-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller 33. dakikada Kevin De Bruyne (p), 54. dakikada Scott McTominay, ve 66. dakikada Frank Anguissa'dan geldi. Inter'in tek golüyse 59. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu (p) kaydetti.

HAKAN 73 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen ve takımının tek golünü kaydeden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 73 dakika sahada kaldı.

Napoli bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Inter, 15 puanda kaldı.

