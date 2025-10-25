Napoli 3-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren goller 33. dakikada Kevin De Bruyne (p), 54. dakikada Scott McTominay, ve 66. dakikada Frank Anguissa'dan geldi. Inter'in tek golüyse 59. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu (p) kaydetti.
HAKAN 73 DAKİKA OYNADI
Inter forması giyen ve takımının tek golünü kaydeden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 73 dakika sahada kaldı.
Napoli bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Inter, 15 puanda kaldı.