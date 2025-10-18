CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı CANLI izle!

Pisa - Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı CANLI izle!

Pisa – Hellas Verona maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Serie A’da galibiyet alamayan dört takımdan ikisi, Cumartesi günü Arena Garibaldi’de karşı karşıya geliyor. Peki, Pisa bu kritik maçta Hellas Verona karşısında galibiyet serisini başlatabilecek mi? Hellas Verona, deplasmanda puan alıp ligde alt sıralardan kurtulma şansını artırabilecek mi? 1989’dan bu yana ilk kez üst ligde karşılaşacak olan bu iki takım, sezonun bu döneminde nasıl bir performans sergileyecek?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pisa - Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı CANLI izle!

Pisa – Hellas Verona maçı CANLI nasıl izlenecek? Cumartesi günü Arena Garibaldi'de oynanacak bu karşılaşmada, galibiyet alamayan Pisa ve Hellas Verona, Serie A'da alt sıralardan kurtulmak için ne yapacak? Her iki takımın da kazanması durumunda yedinci tur sonrası alt üçten kurtulma şansı var; peki, hangi takım bu kritik avantajı elde edecek? İlk kez üst ligde karşılaşacak olan Pisa ve Hellas Verona, sahada nasıl bir mücadele sergileyecek ve taraftarlarını nasıl heyecanlandıracak? İtalya Serie A Pisa - Hellas Verona maçı CANLI izle!

Pisa - Hellas Verona maçını takip etmek için tıklayınız.

PISA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa – Hellas Verona maçı, İtalya Serie A kapsamında 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 16:00 (TSİ) başlayacak.

PISA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa – Hellas Verona maçı SPORT PLUS tarafından yayınlanacak.

PISA HELLAS VERONA MAÇI NASIL İZLENİR?

Pisa SC-Hellas Verona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Pisa'nın muhtemel ilk 11'i: Semper; Canestrelli, Caraccio, Bonfanti; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni; Nzola

Hellas Verona'nın muhtemel ilk 11'i: Montipo; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane

PISA SC - HELLAS VERONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

