Torino-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Torino-Atalanta maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Torino hem de Atalanta, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Torino-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Torino-Atalanta maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.