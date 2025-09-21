Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cremonese-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Cremonese-Parma maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Cremonese hem de Parma, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CREMONESE-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Cremonese-Parma maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.