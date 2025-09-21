CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Cremonese ile Parma karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Cremonese-Parma maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:54 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:57
Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cremonese-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Cremonese-Parma maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Cremonese hem de Parma, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Cremonese-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CREMONESE-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Cremonese-Parma maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

