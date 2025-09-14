CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Roma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Roma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma ile Torino karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Roma-Torino maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Roma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 11:46
Roma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Roma-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Roma-Torino maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Roma hem de Torino, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Roma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Roma-Torino maçı 14 Eylül Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

