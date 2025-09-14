Pisa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Pisa-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Pisa-Udinese maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Pisa hem de Udinese, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Pisa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Pisa-Udinese maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.