Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Milan ile Bologna karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Milan-Bologna maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 12:51
Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Milan-Bologna maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Milan hem de Bologna, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Milan-Bologna maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

