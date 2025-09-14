Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Milan-Bologna maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Milan hem de Bologna, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Milan-Bologna maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.