Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Atalanta-Lecce maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Atalanta hem de Lecce, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Atalanta-Lecce maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.