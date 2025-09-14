CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Atalanta ile Lecce karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Atalanta-Lecce maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 12:43
Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Atalanta-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 3. haftasında dikkatler Atalanta-Lecce maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Atalanta hem de Lecce, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Atalanta-Lecce maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

