Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Napoli, evinde Cagliari'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Cagliari maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.