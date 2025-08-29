Cremonese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun 2. haftasında Cremonese, evinde Sassuolo'yu ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Cremonese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cremonese - Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cremonese - Sassuolo maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cremonese - Sassuolo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, Bonazzoli

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Romagna, Idzes, Doig; Lipani, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Lauriente