Inter 5-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 1. haftasının kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu konuk etti. Milano ekibi rakibini adeta sahadan sildi ve mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36. ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.

Bu galibiyetle sezona görkemli bir başlangıç yapan Inter, ilk haftayı 3 puanla kapattı. Torino ise lige puansız başladı.

Serie A'nın 2. haftasında Inter, bir kez daha sahasında oynayacak ve Udinese'yi ağırlayacak. Torino ise evinde Fiorentina ile karşılaşacak