Inter 5-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter konuk ettiği Torino'yu 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 23:46
Serie A'nın 1. haftasının kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu konuk etti. Milano ekibi rakibini adeta sahadan sildi ve mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36. ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.

Bu galibiyetle sezona görkemli bir başlangıç yapan Inter, ilk haftayı 3 puanla kapattı. Torino ise lige puansız başladı.

Serie A'nın 2. haftasında Inter, bir kez daha sahasında oynayacak ve Udinese'yi ağırlayacak. Torino ise evinde Fiorentina ile karşılaşacak

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
