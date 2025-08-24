CANLI SKOR ANA SAYFA
Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Cagliari ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Cagliari-Fiorentina maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 12:54
Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Cagliari-Fiorentina maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Cagliari hem de Fiorentina, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Cagliari-Fiorentinamaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CAGLIARI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Cagliari-Fiorentina maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor!
G.Saray'a İlkay şoku! Maaşı...
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
Beşiktaş'ın stoperi İtalyan devinden!
Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi!
