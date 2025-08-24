Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Cagliari-Fiorentina maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Cagliari hem de Fiorentina, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Cagliari-Fiorentinamaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CAGLIARI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Cagliari-Fiorentina maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.