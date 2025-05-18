Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Udinese maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Locatelli, Veiga; Costa, Luiz, McKennie, Weah; Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani

Udinese: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Davis

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