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Haberler İtalya Serie A Venezia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Fiorentina 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:02
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Venezia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia-Fiorentina maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

VENEZIA-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezia: Radu, Cande, Idzes, Schingtienne, Zerbin, Haps, Doumbia, Busio, Caviglia, Yeboah, Gytkjaer

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Gosens, Ndour, Richardson, Fagioli, Gudmundsson, Beltran

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