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Haberler İtalya Serie A Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari ile Udinese 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 08:45
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Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cagliari - Udinese maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CAGLIARI - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli

Udinese: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Bravo, Davis

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